شاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل ممالك النار

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

تذاع الحلقة الأخيرة لأول مرة على قناة «mbc» في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد في اليوم التالي مرتين الساعة السابعة صباحا، والساعة الثانية ظهرا.



وتعرض الحلقة على قناة « mbcمصر» اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد في الساعة الثالثة فجرا.

وتذاع الحلقة على قناة «mbc مصر 2»، الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وتعاد في اليوم التالي ثلاث مرات في تمام الساعة الثامنة صباحا، والثانية ظهرا، والسابعة مساء.

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تقدم شركة «جينوميديا» المنتجة للمسلسل، والتي لديها أفرع في دبي والقاهرة وتونس، المسلسل التاريخي بمواصفات عالمية، من إخراج البريطاني «بيتر ويبر».

كما يضم فريق عمل المسلسل عددا كبيرا من النجوم العالميين في مجالات صناعة الدراما منها الديكور، الملابس والمكياج من إيطاليا، كولومبيا وأستراليا، ومنهم «لويجي ماركيوني» الذي عمل مع مخرجين عالميين مثل «جوزيبي تورناتوري» و«ريدلي سكوت».

المسلسل من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، كندة حنا، رشيد عساف، منى واصف، محمود الجندي وعدد كبير من نجوم الدراما والتلفزيون في مصر وسوريا».