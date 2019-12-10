شكرا لقرائتكم خبر عن 500 إنذار حرائق كاذبة فى سيدني خلال يوما واحدا والان نبدء بالتفاصيل
وحاصرت العشرات من حرائق الغابات المدينة الميناءوخنقتها اليوم الثلاثاء، وتفاقمت الأزمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة.
وقالت إدارة البيئة في ولاية نيو ساوث ويلز اليوم الثلاثاء بأن الدخان في أنحاء المدينة الأكبر من حيث تعداد السكان في أستراليا أدى إلى تلوث الهواء بمستوى أسوأ 11 مرة من المستوى "الخطير" المعتاد.
وتم إلغاء العديد من خدمات العبارات في سيدني بسبب الدخان، وتحذير القطارات من إنذارات الحريق الزائفة في المحطات.
كما تم إخلاء العديد من المكاتب في الحي التجاري المركزي، بما في ذلك المحاكم، بسبب الدخان الذي يدخل المباني.
وحتى مقر هيئة الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز في غرب سيدني تعرض لدخان كثيف، الأمر الذي أدى إلى إطلاق إنذارات الحرائق.
وتم إخلاء المبنى لفترة قصيرة صباح الثلاثاء.
وقال روجر مينتا، مساعد مفوض هيئة الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز، إن فرقه استجابت لأكثر من 500 إنذار كاذب أطلقتها أجهزة الإنذار الآلية الخاصة بالحرائق بسبب الدخان الذي يدخل المباني.
وقال للصحفيين في سيدني: "هذا الكم من النداءات بلغ ذروته بين الساعة 1100 و1200 ظهرا، حيث تم تلقي 154 إنذارا آليا ...".
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