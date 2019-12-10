2019-12-10 | 10:36 121 مشاهدة تظهر دراسة علاقة إيجابية بين تناول الشاي وتركيبة الدماغ أجرتها ‍جامعة سنغافورة الوطنية. أُجريت اختبارات على 36 شخصاً بالغاً بين 2015 و2018... وكانت النتائج صادمة! من يتناول الشاي الأخضر أو الأسود 4 مرات أسبوعياً على الأقل لمدة 25 عاماً يتمتع بقدرات إدراكية أعلى. الشاي... العلاج الأفضل لصحة الدماغ! للتعرف الى فوائده ومعلومات أخرة مهمة ومفيدة عن شرب الشاي، شاهدوا هذا الفيديو حتى النهاية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بشرى سارة لعشاق الشاي... لن تتخيلوا فوائده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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