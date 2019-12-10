مسلحون يقتلون مدنياً في الشعلة ببغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين فتحوا، صباح اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة الشعلة شمال غربي بغداد، مااسفر عن مقتله في الحال.

وأوضح المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، ونقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث.

