اتفاق سياسي على حل البرلمان ونائب: 130 برلمانيا وقعوا على مواصفات الرئيس المقبل

اكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الثلاثاء، ان اغلب الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب، فيما اشار النائب محمد الخالدي الى ان 130 برلمانيا وقعوا على مواصفات رئيس الوزراء المقبل.

وقال العقابي في حديث لـ السومرية، ان "تحالف سائرون لم ولن يحظر اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح"، مبينا ان "اختيار اي مرشح لرئاسة الوزراء من الكتل السياسية يعتبر هدم للعملية السياسية في الكامل".

واضاف ان "اغلب الكتل السياسية متفقة على حل مجلس النواب والمضي بانتخابات مبكرة في حال تقصير الحكومة القادمة"، مشيرا الى ان "مفوضية الانتخابات لاتستطيع ان تحدد موعد للانتخابات في ضل الظرف الذي يعيشه البلد".

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فيما اكد رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي لـ السومرية، ان "هناك ضغوط تمارس من الكتل السياسية على رئيس الجمهورية برهم صالح لضرورة تسمية رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن"، لافتا الى ان "130 نائبا وقعوا على مواصفات رئيس الوزراء المقبل وقدموها الى الرئيس برهم صالح".

وتابع ان "مواصفات رئيس الوزراء المقبل التي سلمت الى رئيس الجمهورية هي ان يكون شخصية مستقلة، ومن حملة الجنسية العراقية فقط، ولم يستلم اي منصب حكومي او نيابي منذ عام 2003 والى الان، ويحظى بقبول المتظاهرين"، موضحا ان "جميع هذه المطالب دستورية".

اكد النائب عن دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الثلاثاء، ان اي مرشح لرئاسة الوزراء لن يكون متحزب اوينتمي لجهة معينه، سيكون رئيسا لحكومة انتقالية لحين اكمال اجرأت المفوضية، فيما اشار الى ان حل الاوزمة الحالية تكون باجراء الانتخابات المبكرة وحل مجلس النواب الحالي.