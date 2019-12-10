الشرطة يصطدم بالوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا ومجموعة نارية للزوراء

2019-12-10 | 10:04
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أجريت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الثلاثاء، مراسم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.
وأوقعت القرعة فريق الشرطة في المجموعة الأولى:
ـ الوحدة الإماراتي
ـ الشرطة العراقي
ملحق الفائز من (كويت كويتي، فيصلي الاردني، فريق الريان القطري او استقلال الايراني)
- ملحق الفائز من ( فريق اهلي جدة السعودي او اوزبكي او استقلال دوشنبه طاجكستاني )
فيما وقع الزوراء - في حال تأهل - بالمجموعة الرابعة والتي ضمت:
نادي السبهان الايراني
نادي السد القطري
نادي النصر السعودي
نادي الزوراء مع نادي دنيودكور اوزبكستان والفائز مع العين الاماراتي
يشار إلى أن الفائز بلقب هذه النسخة من البطولة، سوف يحصل على مقعد في الدور التمهيدي من نسخة عام 2021، وذلك إذا لم يتمكن من التأهل عبر الدوري المحلي.
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