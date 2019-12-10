السيسي وزعماء أفريقيا يبحثون "إسكات البنادق" بأسوان

تستضيف مدينة أسوان جنوبي مصر، غدا الأربعاء، النسخة الأولى من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة"، الذي سيبحث خلاله زعماء القارة السمراء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي سبل "إسكات البنادق".



وأنهت المدينة استعداداتها لاستضافة قادة وزعماء القارة الأفريقية، الذين سيبحثون على مدار يومين كذلك تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة على أرض القارة السمراء.

وقال محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، في تصريحات صحفية: "إن المحافظة كانت في سباق مع الزمن للتحضير لاستضافة المنتدى الذي يعقد بحضور الرئيس السيسي الذي وجه دعوة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين".

وبحسب تقارير رسمية، فإن إقامة منتدى أسوان تأتي في إطار جهود مصر لتفعيل العمل الأفريقي المشترك.

ويمثل المنتدى أول منصة لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وإيجاد حلول لمشكلات القارة.

ويناقش المشاركون في المنتدى قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية من منظور اجتماعي وثقافي واقتصادي.

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كما يبحثون سبل تفعيل أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وتزكية فكرة الاندماج والتواصل فيما بين دول القارة.

ويشهد المنتدى في نسخته الأولى جلسة حول سبل إسكات البنادق في أفريقيا ومائدة مستديرة حول تحقيق السلام والأمن والتنمية في منطقة البحر الأحمر، وخليج عدن.

بالإضافة لجلسة عنوانها "أفريقيا التي نريدها" وحوار مع قادة القارة حول استدامة السلام والأمن والتنمية.

كما تشكل الاضطرابات في منطقة الساحل حضورا في المؤتمر الذي يخصص إحدى جلساته لمناقشة سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة في المنطقة.

وتتضمن الفعاليات مناقشة عدد من الملفات الأخرى بينها سبل تعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلام والأمن والتنمية، وكيفية بناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية.

إضافة إلى مشكلة الزواج القسري والحلول المناسبة لها، وأمن الطاقة، ودور التمويل الرقمي والشمول المالي في استدامة التنمية والسلام.

ويختتم المنتدى فعالياته بإيجاز لما سيتم الاتفاق عليه بين المشاركين من قرارات وتوصيات في "إعلان أسوان للسلام والتنمية المستدامين".