المتظاهرون يتوافدون على بغداد في ذكرى النصر على داعش

تشهد ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، تدفقا كبيرا للمتظاهرين القادمين من المحافظات لدعم مطالب المحتجين والمعتصمين، بالتزامن مع إحياء البلاد ذكرى النصر على تنظيم داعش الإرهابي.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن ساحة التحرير تشهدت منذ الليلة الماضية تدفق المئات من المتظاهرين القادمين من المحافظات، حاملين أعلام العراق، ومرددين شعارات تجدد العهد للمطالبة بحقوق المتظاهرين والقصاص من المتورطين بقتل المتظاهرين".

وأكد المتظاهرون أن "المظاهرات كانت وستبقى سلمية وأن الدعايات التي تبثها وسائل الإعلام الحكومية والحزبية وجيوش مواقع التواصل الاجتماعي الممولة من الأحزاب حول نية المتظاهرين اقتحام المنطقة الخضراء اليوم أمر غير حقيقي".

وتتزامن المظاهرات الاحتجاجية مع إحياء العراقيين ذكرى تحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في 2017.

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ومنذ الليلة الماضية تشهد شوارع بغداد إجراءات أمنية مشددة بالساحات وفي محيط المنطقة الخضراء الحكومية والبنوك والمتاجر، فيما قررت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي.

من ناحية أخرى حذرت السفارة الأمريكية في بغداد رعاياها من الاقتراب من مناطق المظاهرات، خاصة الثلاثاء الذي أقره رئيس البلاد عطلة رسمية.

وقالت السفارة، في بيان لها، إنها تتوقع أن يزداد حجم المظاهرات بالتزامن مع عطلة الاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش الإرهابي، اليوم الثلاثاء، والتي سيتخللها وجود نقاط تفتيش، ناهيك عن حدوث اضطرابات مرورية.

ودعت السفارة مواطنيها الموجودين هناك لتجنب مناطق المظاهرات، والامتثال لتوجيهات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على آخر الأخبار.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات ضخمة، يطالب خلالها المتظاهرين بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني في بلادهم.