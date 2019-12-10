6 قتلى في إطلاق نار أمام مستشفى بالتشيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط 6 قتلى، الثلاثاء، في إطلاق نار أمام أحد المستشفيات الواقعة شمال شرق التشيك.

وأعلنت السلطات التشيكية أنها تبحث حاليا عن مطلق النار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يتبين بعد إذا ما كان الحادث على صلة بأي نشاط إرهابي في البلاد.

وفي 28 يونيو/حزيران 2017، وافق النواب التشيكيون، على تعديل دستوري يسمح لحملة السلاح بشكل شرعي، باستخدامه للدفاع عن أمن البلاد، في حال حصول اعتداء إرهابي على سبيل المثال.