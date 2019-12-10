جونسون ينتزع هاتف مراسل أظهر له صورة طفل مريض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

تعرض رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أمس الإثنين، لانتقادات بعدما رفض النظر إلى صورة طفل مريض في الرابعة من عمره، ونزع الهاتف المحمول من صحافي كان يظهره له. وفي اجتماع انتخابي، انتزع جونسون الهاتف من الصحافي جوي بايك حين سألة عن الصحة العامة، وأراد أن يظهر له صورة جاك ويلمانت، المصاب بالتهاب رئوي، والذي نام على الأرض لغياب الأسرة في مستشفى ليدز، شمال انجلترا. وتسبب نشر الفيديو على موقع تويتر، في انتقادات من المواطنين والمعارضة السياسية، وبينهم زعيم حزب العمل جيرمي كوربين الذي قال، إن "رئيس الوزراء لا يهمه أحد من المواطنين".

