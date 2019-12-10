شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تمنع محافظ القدس من أي نشاط طيلة 6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 أفادت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل حظرت أي نشاط لمحافظ القدس في السلطة الفلسطينية، داخل مدينة القدس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن المخابرات الإسرائيلية سلمت مساء أمس الإثنين محافظ القدس عدنان غيث، قراراً من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان، يقضي بمنعه من عقد اجتماعات، وندوات، وأنشطة داخل مدينة القدس المحتلة، مدة 6 شهور. وسبق أن اعتقلت إسرائيل غيث ما لا يقل عن 13 مرة منذ توليه منصبه، لأسباب أبرزها تصريحات يدعو فيها المجتمع الدولي للتصدي للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عموماً، والقدس خاصةً، وانتقاده لسياسات الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.





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