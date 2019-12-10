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رئيس وزراء أثيوبيا يتسلم جائزة نوبل اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

من المقرر أن يتسلم رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد، جائزة نوبل للسلام في مراسم مقررة بأوسلو اليوم الثلاثاء. وحصل أبي أحمد على جائزة نوبل للسلام لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة، وجهوده من أجل السلام والتعاون الدولي، حسب ما أعلنت اللجنة النرويجية. وآبي أول شخصية أثيوبية تحصل على جائزة نوبل. ومن المقرر أيضاً تسليم جوائز نوبل في الطب، والفيزياء، والكيمياء، والأدب، والاقتصاد في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الثلاثاء.


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