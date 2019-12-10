اخبار العالم

قوات إسرائيلية تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات إسرائيلية تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي اليوم الثلاثاء، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت أمس الإثنين 11 فلسطينياً في مداهمات بالضفة الغربية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة، أوقفت الفلسطينيين، ولم تذكر إذا كان لأي منهم انتماءات تنظيمية، إلا أنها أشارت إلى أن القوات عثرت على أسلحة غير مرخصة. وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية، فلسطينيين تقول إنهم مطلوبين لأجهزة الأمن، "للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام، والشغب".


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات إسرائيلية تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا