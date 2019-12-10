قوات إسرائيلية تعتقل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي اليوم الثلاثاء، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت أمس الإثنين 11 فلسطينياً في مداهمات بالضفة الغربية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة، أوقفت الفلسطينيين، ولم تذكر إذا كان لأي منهم انتماءات تنظيمية، إلا أنها أشارت إلى أن القوات عثرت على أسلحة غير مرخصة. وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية، فلسطينيين تقول إنهم مطلوبين لأجهزة الأمن، "للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام، والشغب".

