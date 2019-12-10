عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية: مشكلة البطالة التحدي الأول في البلاد

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، إن تحدي البطالة هو التحدي الأول للقيادة في البلاد، موضحًا أنه لا يمكن النظر إلى الحل في موضوع البطالة بجزئيات وإنما بشمولية.

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وأضاف التويجري، خلال ملتقى الميزانية المنعقد اليوم الثلاثاء، أن حل موضوع البطالة يعتمد على التعليم والمهارات المطلوبة لسوق العمل والقطاع الخاص الذي يساعد في النمو والاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أنه سيتم إعلان أرقام البطالة للربع الثالث يوم الأحد المقبل، مضيفًا أنه يأمل أن يتم إنهاء العام بأرقام أفضل، مؤكدًا أن الوزارة في الطريق الصحيح.

ولا تزال أرقام البطالة في السعودية مرتفعة وتفوق الـ12% مقارنة مع ما هو مستهدف عند نهاية تطبيق رؤية "2030" بحيث تهبط تلك النسبة إلى7%.