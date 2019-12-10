شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكعبي: قطر أسست لصراعات ايدلوجية بخطاب ممنهج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات قالت الكاتبة والروائية الإماراتية، مريم الكعبي، إن قطر هي الغطاء المالي والدعائي والإعلامي للأطماع التآمرية على المنطقة.

Advertisements وأضافت الكعبي: قطر صنعت وعياً جمعياً عربياً مزيفاً كان السبب الرئيسي في تأسيس قواعد جماهيرية عربية ولاءاتها لإيران وتركيا. وتابعت عبر حسابها على موقع تويتر أن قطر صنعت شروخاً في بنية النسيج الوطني للشعوب العربية. وختمت الكعبي تغريدتها بالقول: قطر أسست لصراعات أيدلوجية بخطاب ممنهج.

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