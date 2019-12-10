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الاحتلال الإسرائيلى يسلم محافظ القدس قرارا يمنعه من العمل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الاحتلال الإسرائيلى يسلم محافظ القدس قرارا يمنعه من العمل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الاحتلال الإسرائيلى يسلم محافظ القدس قرارا يمنعه من العمل

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الخليج 365 - متابعات

سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلى، محافظ القدس عدنان غيث، قرارا صادرا عما يسمى وزير الأمن الداخلى جلعاد إردان، يقضى بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة 6 شهور.

وقالت مصادر فلسطينية إن القرار شمل منع المحافظ غيث من جمع وتقديم مساعدات مالية للأفراد والمتضررين، وعدم عقد اجتماعات تنظيمية، وعدم القيام باجتماعات وندوات داخل القدس.

وكانت مخابرات الاحتلال قد اقتحمت منزل المحافظ غيث فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته القرار واستدعته للتحقيق فى معتقل "المسكوبية".

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