عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مطالبات قانونية بمعاقبة قتلة المتظاهرين في إيران

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

دعا 160 من المحامين الإيرانيين البارزين إلى إجراء تحقيق في الاحتجاجات القاتلة منتصف نوفمبر في إيران، ومعاقبة المسئولين عن قتل المتظاهرين، في رسالة قاموا بتوجيهها إلي الرئيس الإيراني حسن روحاني.



وقال المحامون، في رسالتهم المفتوحة إلى روحاني، إن نسب الاحتجاجات إلى "مؤامرات أجنبية" وكذلك "تجاهل الأسباب الموضوعية لاستياء الشعب"، لن يكون له أي نتيجة سوى تكرار أحداث مماثلة في المستقبل، وفق شبكة راديو فردا الإيرانية.

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وبعد إصرارهم على أن الاحتجاجات الأخيرة كانت نتيجة "أخطاء صريحة لا يمكن الدفاع عنها"، طلب المحامون من روحاني أن ينشر رسميا عدد الأشخاص الذين قتلوا وألحق الأذى وتعويض أقاربهم.

ووصفت تقارير، لقطات وصور لقوات الأمن التي تهاجم المتظاهرين العزل بأنها "تبعث على القلق"، وتساءل المحامون "هل تم احترام اللوائح المتعلقة باستخدام الأسلحة؟ من المسئول عن العمليات ضد الناس؟ من الذي أمر برش المحتجين بالرصاص؟

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على المظاهرات الواسعة في جميع أنحاء إيران، لم تقدم سلطات إيران بعد قائمة رسمية أو عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحية لإطلاق النار من قبل قوات الأمن.

وفي الوقت نفسه، أكدت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 208 متظاهرين فقدوا أرواحهم في الاحتجاجات التي استمرت أربعة أيام والتي نجمت عن زيادة ثلاثة أضعاف في أسعار البنزين في 15 نوفمبر.

وتعتقد مصادر أخرى، بما في ذلك الحكومة الأمريكية، أن المئات وربما ما يصل إلى 1000 شخص قتل.