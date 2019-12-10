عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة العراقية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

كشفت قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل المشاورات السياسية بين الكتل العراقية خلال الفترة الماضية، حول ترشيح الحكومة الجديدة، وموعدها المحدد لفترة أقصاها عاما واحدا.

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ونقلت القناة العراقية، عبر موقعها الالكتروني، عن مصدر سياسي مطلع، أبرز ما اتفقت عليه الكتل السياسية في الأيام الماضية، مبينا أن أقصى موعد للحكومة المؤقتة هو عام.

وقال المصدر، إن "أبرز ما تم إنجازه من مشاورات في الأيام الماضية هو شبه اتفاق على حكومة مؤقتة أقصاها عام واحد تتولى مهاما محددة، أبرزها التهيئة لانتخابات مبكرة بعد تشريع قانون جديد للانتخابات، والمضي بإجراءات فتح ملفات الفساد وإحالتها للقضاء، وتنفيذ حزم الإصلاحات المعلنة سابقا مع بداية التظاهرات، وإنجاز موازنة عام 2020".

وأضاف المصدر، أن اتفاق الحكومة المؤقتة غير بعيد أيضا عن أجواء أو رغبة النجف، لافتا إلى أن المشاورات الآن تتعلق باسم رئيس الوزراء وتحفظات الكتل على بعض الأسماء ودعمها أسماء أخرى ووجوب مراعاة عدم استفزاز المتظاهرين في شخصية قد تتسبب بتأجيج التظاهرات أكثر من وضعها الحالي".

وتابع أن "من بين الأسماء التي طُرحت في الساعات الماضية، بخلاف "عبد الحسين عبطان ومحمد شياع السوداني"، برز اسم وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، غير أنه لا يُتوقع أن تكون للأخير فرصة كبيرة، على الرغم من وجود قبول له في الشارع".