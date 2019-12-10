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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتلى في إطلاق نار بمستشفى في التشيك الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات قالت الشرطة التشيكية إن مهاجمًا قتل أربعة أشخاص بالرصاص وأصاب اثنين آخرين بجروح خطيرة في مستشفى بمدينة أوسترافا بشمال شرق البلاد، اليوم الثلاثاء.

Advertisements وأضافت الشرطة على تويتر أنها تبحث عن الجاني. وذكر مدير بالمستشفى للتلفزيون التشيكي أن عدد الضحايا قد يرتفع. وقال وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك لرويترز إن إطلاق النار وقع بعد السابعة صباحًا (0600 بتوقيت جرينتش).

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