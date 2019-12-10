عراقيون يتوافدون على ساحة التحرير في ذكرى النصر على داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أفاد شهود عيان اليوم الثلاثاء، بأن ساحة التحرير ببغداد تشهد تدفقاً كبيراً من متظاهرين قادمين من المحافظات لدعم مطالب المتظاهرين والمعتصمين، وذلك بالتزامن مع إحياء البلاد ذكرى النصر على تنظيم داعش. وقال الشهود، إن "ساحة التحرير تشهد منذ أمس الإثنين تدفق المئات من المتظاهرين القادمين من المحافظات التي تشهد مظاهرات احتجاجية، حاملين أعلام العراق، ومرددين شعارات تجدد العهد للمطالبة بحقوق المتظاهرين، والقصاص من المتورطين في قتل المتظاهرين". وأكد المتظاهرون أن المظاهرات كانت وستبقى سلمية، وأن الدعايات التي تبثها وسائل الإعلام الحكومية والحزبية، وجيوش مواقع التواصل الاجتماعي الممولة من الأحزاب عن نية المتظاهرين اقتحام المنطقة الخضراء اليوم أمر غير حقيقي، وأن المنطقة الخضراء سقطت منذ اليوم الأول للمظاهرات بعد قتل الحكومة لمتظاهرين. وتتزامن المظاهرات الاحتجاجية مع إحياء العراقيين اليوم ذكرى تحرير المدن العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وتشهد شوارع بغداد منذ أمس إجراءات أمنية مشددة في الشوارع والساحات وفي محيط المنطقة الخضراء الحكومية، والبنوك، والمتاجر، فيما قررت الحكومة تعطيل الدوام الرسمي اليوم.

