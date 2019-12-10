لبنان.. استمرار التظاهرات لليوم 55 وسط إضراب جزئي للمدارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

يواصل المتظاهرون في لبنان في اليوم الـ55 من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، قطع بعض الطرق وسط إضراب جزئي في المدارس.



وقررت رئاسة الجمهورية، أمس الاثنين، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد لتجرى في 16 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، عوضاً عن اليوم الإثنين، بعد ساعات من إعلان رجل الأعمال، سمير الخطيب، اعتذاره عن الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

وفي العاصمة بيروت، فتحت المدارس والمعاهد التربوية أبوابها أمام الطلاب، كما فتحت المصارف أبوابها بشكل طبيعي، في ظلّ انتشار أمني كثيف في أغلب الشوارع الرئيسية للمدينة.

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وكان محتجون قطعوا عدداً من الطرق الرئيسة في البقاع الغربي (محافظة البقاع)، فيما شهد عاصمة الشمال اللبناني طرابلس، إلقاء للنفايات أمام منازل السياسيين، فضلاً عن قطع غالبية الطرق الرئيسية والفرعية في ظلّ انتشار كثيف لعناصر الجيش التي تسعى للتفاوض مع المحتجين لإعادة فتحها.

وألقى محتجون، مساء الاثنين، بأكياس النفايات أمام منازل سياسيين، في طرابلس، في رسالة رفض للنخبة السياسية الحاكمة، قبل أن تندلع مواجهات تدخل الجيش لفضها.

وقالت وكالة "الأناضول" إن نحو 30 محتجاً نظموا مسيرة في طرابلس، ووصلوا إلى منازل وزير العدل الأسبق أشرف ريفي، إلى جانب النائبين محمد كبارة (المستقبل)، وفيصل كرامي (رئيس تيار الكرامة)، وألقوا القمامة أمامها.

وفور وصول المحتجين أمام منزل كرامي ألقوا عشرات الأكياس من النفايات، قبل أن تقوم قوات حراسة كرامي برمي الأكياس على المحتجين، وسط اشتباكات بالأيدي والعصي بين الطرفين.