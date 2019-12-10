الرئيس عون: سنواصل نضالنا كي تترسخ حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم والحرية

اشار ​الرئيس ميشال عون​ في تصريح له، الى انه "٧١ عاماً على صدور الإعلان العالمي ل​حقوق الانسان​، ببصمة لبنانية للمفكر والسياسي شارل مالك. ونحن اليوم أكثر تقديراً لهذه القيمة الانسانية التي بتحقيقها ترتقي العدالة والمساواة بين البشر، وسنواصل نضالنا كي تترسخ حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم والحرية والعلم والأمان".

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