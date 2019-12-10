زعيمة هونغ كونغ لم تستبعد حصول تعديل وزاري: أولويتي هي استعادة النظام

لم تستبعد زعيمة هونغ كونغ كاري لام، حصول تعديل وزاري، فيما تواجه المدينة الّتي تحكمها الصين احتجاجات مناهضة للحكومة منذ ستة أشهر، شابتها أعمال عنف في بعض الأحيان.
ولفتت في كلمتها الأسبوعيّة، إلى "أنّها ستغادر يوم السبت في زيارة معتادة إلى بكين"، مؤكّدةً أنّ "أولى أولويّاتي تنصبّ الآن حقًّا على استعادة القانون والنظام في هونغ كونغ وضمان استمرار تقدّمها اقتصاديًّا واجتماعيًّا". وأوضحت أنّ "التعديل الوزاري ليس مهمّة فوريّة".
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