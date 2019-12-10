جاويش أوغلو: تركيا ستواصل وجودها في أفغانستان طالما كانت هناك حاجة

أكّد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، أنّ "أفغانستان تمرّ بمرحلة حسّاسة في الوقت الراهن"، لافتًا إلى "فشل بعض المبادرات الدوليّة ضمن جهود إحلال السلام في أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية".
وركّز خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الأفغاني بالوكالة إدريس زمان، في إسطنبول، على أنّ "تركيا ستواصل وجودها في أفغانستان ودعمها، طالما كانت هناك حاجة لتركيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)". وأعرب عن أمله في أن "تُسهم المبادرات المذكورة في الوقت الحالي بتهيئة الأجواء المناسبة لإطلاق عمليّة هادفة بين جميع العناصر الأفغانية".
وشدّد جاويش أوغلو على أنّ "تركيا ستواصل تعزيز تعاونها مع أفغانستان، بغضّ النظر عن الجهة السياسيّة الّتي ستفوز بالانتخابات الرئاسية".
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