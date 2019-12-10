أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ في بيان، أنّ "وزراء خارجية مصر و​إثيوبيا​ و​السودان​ يخطّطون للاجتماع في ​واشنطن​ يوم 13 كانون الثاني 2020، لمحاولة التوصّل إلى اتفاق بشأن ​سد النهضة​ الإثيوبي".

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع مصري- إثيوبي- سوداني بواشنطن في كانون الثاني لمحاولة حل خلاف سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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