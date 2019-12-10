رئيس وزراء قطر يمثل بلاده في القمة الخليجية

ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كلف الشيخ ​عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني​ رئيس ​مجلس الوزراء​ القطري ووزير الداخلية، بترأس وفد دولة قطر في اجتماع ​الدورة​ الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ل​دول الخليج​ العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة ​الرياض​ ب​المملكة العربية السعودية​ اليوم.

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