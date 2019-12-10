وزارة الداخلية التركية أعلنت ترحيل "إرهابي" يوناني إلى بلاده

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ في بيان، أنّ "عمليّات ترحيل المقاتلين "الإرهابيّين" الأجانب إلى بلدانهم، مستمرّة. وفي هذا الإطار، تمّ ترحيل مقاتل "إرهابي" يحمل الجنسيّة اليونانيّة إلى بلاده".

وكانت قد لفتت الداخلية التركية يوم أمس، إلى أنّه تمّ ترحيل 71 مقاتلًا "إرهابيًّا" أجنبيًّا منذ 11 تشرين الثاني الماضي، إلى بلادهم، ليرتفع عدد من رحّلتهم ​تركيا​ إلى 72 مقاتلًا في هذا الإطار.

كما كان قد سبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن شدّد في 11 تشرين الثاني، على أنّ "تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الّذين ألقي القبض عليهم، إلى بلدانهم".