صالح لِبنس: نحرص على أن تكون الحلول للأوضاع استجابة للقرار العراقي بعيدا عن التدخلات الخارجية

أعلنت رئاسة الجمهورية ​العراق​ية أنّ "الرئيس العراقي ​برهم صالح​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​، وتمّ خلال المكالمة بحث الأوضاع الراهنة في العراق والمنطقة عمومًا، وكذلك مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وبما يعزّز التعاون المشترك بين البلدين".

وركّز بنس، بحسب البيان، "دعمه لاستقرار العراق وتطلّعات العراقيين في الإصلاح و السلام، ونبذ ​العنف​"، لافتًا إلى "أهميّة احترام وحماية إرادة العراقيّين وخياراتهم، بعيدًا عن التدخلات الخارجيّة".

من جهته، أكّد صالح "الحرص على أن تكون الحلول للأوضاع الحاليّة استجابة للقرار الوطني العراقي بعيدًا عن التدخلات الخارجيّة وبالطرق السلميّة، وبما يحفظ الأمن ويحقن الدماء ويساعد في إعلاء سلطة القانون والدولة، ويصون حقّ التعبير والتظاهر السلمي، ويعزّز التصدّي لكلّ محاولات التدخّل في شؤون البلد الداخليّة والعبث بأمنه".

وشدّد على "ضرورة نبذ العنف والحفاظ على سلمية ​الحراك الشعبي​، وصون حقّ أبناء الوطن في التعبير عن تطلعاتهم ومطالبهم وبما يليق بدولة ديمقراطيّة، مع التأكيد على دعم المؤسسة الأمنية والعسكرية للقيام بواجبها الوطني في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، ومنع الخروقات والتجاوز على الموطنين والأمن العام".