رئيس وفد الحكومة السورية: لا تهدئة لمحاربة الإرهاب في إدلب

أكد ممثل ​الحكومة السورية​ بمفاوضات "​أستانا​" ​بشار الجعفري​ أن جهود دمشق لمحاربة الإرهاب لن تشهد تهدئة ب​محافظة إدلب​.

وقال الجعفري في حديث للصحفيين على هامش الجولة الـ14 لمحادثات أستانا حول ​سوريا​ في العاصمة الكازاخية نورسلطان، مجيبا عن سؤال حول صحة الأنباء عن تهدئة في جنوب إدلب، "لا توجد تهدئة في مضمار مكافحة الاٍرهاب على الإطلاق".

وتعقد لقاءات الجولة الـ14 من مفاوضات صيغة أستانا حول سوريا ستستمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومن المقرر مشاركة وفود الدول الضامنة (​إيران​ و​روسيا​ و​تركيا​) ، وكذلك وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية.

كما يشارك ممثلون رفيعو المستوى من ​الأردن​ و​لبنان​ و​العراق​، وكذلك وفد ​الأمم المتحدة​ برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.