وزير العمل مدد مهل اجازات العمال الأجانب حتى نهاية العام

أعلنت ​وزارة العمل​ في بيان لها ان "​وزير العمل​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​كميل ابو سليمان​ قرر تمديد المهل بما يتعلق باقامات العاملات و​العمال الأجانب​ وإنجازات العمل وبراءات الذمة لغاية ٣١ كانون الأول ٢٠١٩ بسبب الاوضاع غير المستقرة في البلاد وعدم استطاعة عدد من الموظفين وكذلك المواطنين الحضور الى دوائر وزارة العمل لتجديد اجازات العمل والحصول على براءات ذمة وما يترتب عليها من رسوم إضافية تشكل عبئا إضافيا عليهم".

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