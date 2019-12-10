كميل أبو سليمان: هناك 70 شركة تقدمت بطلب صرف جماعي للموظفين

اكد ​وزير العمل​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​كميل أبو سليمان​ في تصريح له من ​الاتحاد العمالي العام​ أنه "بحثنا تعديل وتطوير قانون العمل وتمنيت على فريق العمل إكمال هذا العمل اضافة إلى قانون ضمان الشيخوخة"، مطالبا "​الدولة​ بدفع مستحقات ​الضمان الاجتماعي​ لأن هناك ضرورة".

وكشف ابو سليمان ان "هناك 70 شركة تقدمت بطلب صرف جماعي انما الاسماء ستبقى سرية ونحاول من خلال التفاوض معهم الحد من اعداد المصروفين"، مضيفا:" اقول للعمال الذين لم تتقدم شركاتهم بطلب صرف من العمل ان هذا الامر يعتبر طرد تعسفي".