الطقس اليوم غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى ظهر الخميس حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا يؤدي الى طقس ماطر ويستمر للأيام القادمة".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، مع احتمال تساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة المتفرقة خلال ​النهار​ خاصة شمال وجنوب البلاد، يستقر الطقس ليلًا.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة في ​البقاع الأوسط​ ليلا.

الخميس: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة يتحول تدريجيًا الى غائم مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تبدأ الأمطار بالتساقط بدءًا من بعد الظهر وتشتّد غزارتها ليلاً وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما نحذّر من تشكّل ​السيول​ وانجرافات التربة بسبب غزارة الأمطار،وتتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ال ١٥٠٠ متر وما فوق.

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