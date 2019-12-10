بعقليني: فرق وزارة الاشغال منتشرة على كامل مساحة لبنان

أكد مستشار وزير الاشغال العامة والنقل بيار بعقليني أن "فرق ​وزارة الاشغال​ منتشرة على كامل الطرق الدولية والرئيسية وعلى كامل مساحة لبنان منذ اول ايلول من اجل تنظيف الاقنية والموضوع الذي حصل في بيروت بالامس ليس لنا علاقة به".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال لشيع عبود، أوضح بعقليني "اننا حاولنا بالامس تقديم المساعدة قدر الامان ونحن لا نتهرب المسؤولية ولكن الشوارع في المدن الكبيرة لا تقع ضمن اختصاصنا".