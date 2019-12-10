السيد: الإثنين يوم الفصل إمّا حكومة تكنوسياسية أو تكليف بلا تأليف

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "إنتهت لعبة الأسماء الوهمية، في الخلاصة ورئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ له حيثية، لكن غالبية طائفته ضده،والأمر نفسه ينطبق على كل الزعماء الآخرين في طوائفهم"، معتبرا ان "الإثنين يوم الفصل،لا أحد منهم يستطيع الإستفراد بالحكومة،إمّا حكومة تكنوسياسية أو تكليف بلا تأليف وتستمر حكومة ​تصريف الأعمال​ إلى ما شاء الله".

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