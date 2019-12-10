بستاني: مناقصة استيراد البنزين فتحت أبواب التنافس أمام شركات جديدة

أوضحت وزيرة ​الطاقة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ ان "نتائج مناقصة استيراد ​البنزين​ هي دخول ​الدولة​ كمستورد أساسي، زيادة مدخول الدولة من هذه المناقصة يقدّر بحوالي ثلاثة ملايين دولار ذلك ان السعر المستحصل اقل بـ21 دولاراً في الطن، ناتج عن الفرق بين الكلفة الإجمالية ضمن جدول تركيب الأسعار".

وأضافت "ضمان تأمين مادّة البنزين للمستهلك ب​الليرة اللبنانية​ وبدون زيادة سعر الصفيحة بالرغم من تقلّب سعر صرف ​الدولار​ والذي كان مطلب الشركات المستوردة"، معتبرة ان "هذه المناقصة فتحت أبواب التنافس أمام شركات جديدة وندعو تلك التي لم تتقدّم اليها ان تشارك في المناقصات المقبلة فتزداد المنافسة".