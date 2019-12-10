شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي، على أنّ "في ظلّ احتلال العدو لفلسطين، وأجزاء من سوريا ولبنان والأردن وتهديد مصر، والشهيّة الصهيونيّة المفتوحة على نفطنا وغازنا ومائنا، إنّ أي دعوة للحياد مضلِّلة ومشبوهة، وهي خيانة للوطن وللحق والعدل، وتلاقي أهداف العدو، بقصد أو بغير قصد".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحياد في أحسن الأحوال ضلالة وفي أسوئها خيانة، أُرفضوه".
كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: أي دعوة للحياد مضلِلة ومشبوهة وهي خيانة للوطن والحق وتلاقي أهداف العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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