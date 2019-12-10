الموسوي: أي دعوة للحياد مضلِلة ومشبوهة وهي خيانة للوطن والحق وتلاقي أهداف العدو

شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​، على أنّ "في ظلّ احتلال العدو ل​فلسطين​، وأجزاء من ​سوريا​ و​لبنان​ و​الأردن​ وتهديد مصر، والشهيّة الصهيونيّة المفتوحة على نفطنا وغازنا ومائنا، إنّ أي دعوة للحياد مضلِّلة ومشبوهة، وهي خيانة للوطن وللحق و​العدل​، وتلاقي أهداف العدو، بقصد أو بغير قصد".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحياد في أحسن الأحوال ضلالة وفي أسوئها خيانة، أُرفضوه".