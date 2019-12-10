عطالله: الحكومة كان يمكن ان تستمر 4 سنوات لو قبلنا بالشروط الاميركية خلال زيارة واشنطن

اشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال ​غسان عطالله​ الى ان كل ما يحصل في البلد يتعلق ببناء الدولة بعد عام 1990، وكما كانت سياستنا المالية والاقتصادية كذلك ​البنى التحتية​، ونحن طوال الفترة الماضية نعيش في دولة سماسرة. ودعا القضاء الى التحرك ومحاسبة المسؤولين.

وكشف عطالله في حديث اذاعي، ان جزء من ازمة الطوفان في الناعمة بسبب تغيير مجرى النهر، لان هناك مشروع "​زيتونة باي​" في المنطقة، حيث يتم نقل الصخور من ​الجية​ الى هناك. واكد انه لا يمكن ان نكمل بمشروع الاحتكارات في البلد، وفي ملف ​الباطون​ مثلا يباع عالميا بين 25 الى 35 دولار بينما في لبنان يباع بـ120 دولارا، وكذلك في موضوع النفط كما الدواء الذي انخفض اليوم في عهد الوزير ​جميل جبق​.

واكد ان الحكومة كان يمكن ان تستمر 4 سنوات لو قبلنا بالشروط الاميركية خلال زيارة واشنطن، ومن هذه العناوين التوطين ودمج ​النازحين​ وتسليم ​سلاح المقاومة​ وترسيم الحدود والنفط.