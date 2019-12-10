تشيكيا: أربعة قتلى بإطلاق نار في مستشفى







اسماء السيد - براغ: أطلق مسلح النار بمستشفى في مدينة أوستروفا التشيكية الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين بجروح، بحسب الشرطة. وقالت المتحدثة باسم شرطة المنطقة بافلا يروسكوفا للتلفزيون التشيكي الرسمي "قتل أربعة وأصيب شخصان بجروح خطيرة في الموقع". وأضافت أن البحث لا يزال جار عن المسلح بينما طلبت الشرطة من العامة المساعدة. Advertisements ونشرت الشرطة صورة للمشتبه به على تويتر تظهر رجلاً أصهب يرتدي معطفًا أحمر اللون. وقال وزير الداخلية يان هاماك في تغريدة "يمكنني التأكيد بأن عملية إطلاق نار وقعت في مستشفى كلية أوسترافا بعد الساعة السابعة صباحاً (06,00 ت غ) اليوم". وأفادت صحيفة "دي إن إي إس" على موقعها الإلكتروني أن إطلاق النار وقع في جناح الصدمات بالمستشفى في أوسترافا، الواقعة على بعد 300 كلم شرق براغ.

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