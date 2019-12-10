توقعات بكشف الديموقراطيين عن لائحتي اتهام ضد ترمب









اسماء السيد - واشنطن: أفادت وسائل إعلام أميركية أنه من المتوقع أن يعلن الديموقراطيون الثلاثاء عن لائحتي اتهام ضد الرئيس دونالد ترمب.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على القضية إن لائحتي الاتهام ستركزان على سوء استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس.

وقالت "سي ان ان" إن هناك اتهاما ثالثا حول عرقلة العدالة ما زال قيد المناقشة، وحذّرت مصادر الشبكة من أن لوائح الاتهام لا تزال قيد الإعداد.

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وجاءت هذه التقارير بعد جلسة استماع في مجلس النواب استمرت لساعات الاثنين، حيث طرح الديمقراطيون قضيتهم من أجل مساءلة ترمب، واصفين الرئيس الأميركي بأنه "خطر حاضر وجلي" على الأمن القومي.

وبعد أربعة أشهر على شهادة احد المبلّغين عن المخالفات التي أطلقت التحقيقات بحق ترمب لسعيه الى الاستعانة بدولة أجنبية ضد منافس سياسي محلي، أعلن الديموقراطيون ان هناك أدلة وافرة على ارتكاب ترمب مخالفات مثل الرشوة واساءة استخدام السلطة واعاقة العدالة.

لكن ترمب يعتبر التحقيق الرامي الى عزله من منصبه مجرد "عار" و"خدعة".