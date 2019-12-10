شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات البرلمان":أنهينا 43 مادة من قانون تنمية القطاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة أنهت 43 مادة من مشروع قانون الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى اجتماعات يحضرها ممثلين الجهات المعنية بالقانون.
وأضاف "مرعى" ، أن مشروع القانون 108 مادة، ومتوقع أن تنتهى اللجنة من مناقشته بشكل كامل فى يناير المقبل، تمهيداً لعمل تقرير بشأنه لعرضه على جلسة عامة مقبلة، بعد توافق الجهات ذات الصلة بمحتوى ما تم صياغته بشكل نهائى.
وأكد النائب، أن اللجنة ناقشت منح حوافز غير مسبوقة لمشروعات الشباب، واختصاصات الجهاز، والشباك الواحد، وتسهيل الرخصة، بإعطاء رخصة مؤقتة عامين لاستيفاء الأوراق.
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