البرلمان يواجه وزيرة الثقافة بطلبات احاطة عن ضعف مواجهة الترويج للعنف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه البرلمان اليوم خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بــ13 طلب إحاطة وطلب مناقشة . وتتضمن طلبات الإحاطة 9 طلبات عن الاهتمام بإنشاء وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها. كما يواجه النواب أيضا وزيرة الثقافة بـ4 طلبات احاطة عن موضوعات مختلفة تتمثل فى عدم استثمار الثروات الثقافية بمحافظة بورسعيدن وكذلك عدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين في المجالات الموسيقية والتمثيل بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. Advertisements وتشمل الطلبات أيضا عدم وجود رؤية وأهداف واضحة للوزارة. بالإضاف إلى ضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف. ويناقش المجلس أيضا طلب مناقشة مقدم من النائب حسام محمد محمود و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.



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