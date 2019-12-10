شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالتصدى لمراكز "بير سلم" العاملة بمجال العلاج النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بالتصدى للمراكز غير المقننة التى تعمل فى مجال العلاج النفسى بدون ترخيص، ووصفها بأنها مراكز "تحت بير السلم".

وشدد "حسب الله"، على ضرورة تشديد الرقابة على هذه المراكز لحماية المواطنين والمرضى النفسيين من استغلالهم وابتزازهم، ومنع عمل أى جهة أو ِشخص فى هذا المجال بدون ترخيص.

وقال عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لتأهيل وتدريب الذين يمارسون مهنة العلاج النفسى، وطالب بدعم مستشفيات الصحة النفسية وزيادة عدد الأسرة فيها، لتستوعب أعداد المرضى النفسيين، وتوفير كل ضمانات الحماية للمريض النفسى.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تناقش اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن رعاية المريض النفسى، يستهدف تنظيم مهنة العلاج النفسى.