شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: جاهزون بقوة لخوض انتخابات البرلمان حتى لو أجريت غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة يستعد وبقوة لأى استحقاقات انتخابية، سواء انتخابات البرلمان أو مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن الوفد سيكون منافسا قويا خلال الانتخابات المقبلة.

وأضاف بهاء أبو شقة لــ"الخليج 365"، أن حزب الوفد، عكف خلال الفترة الأخيرة، على تنظيم عدد من الفعاليات والمبادرات التى تهدف لخلق حالة من التواصل بين بيت الأمة والشارع المصرى.

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ولفت أبو شقة، إلى أن الوفد يمتلك 204 مقرات، وأى حزب سياسى يجب أن يكون جاهز للانتخابات فى أى وقت، ونحن فى الوفد جاهزون لخوض الانتخابات حتى لو أجريت غدا مباشرة.

وأكد أبو شقة أن مبادرة الوفد مع المرأة تعد من أهم المبادرات التى لاقت تفاعلا مع المواطنين، بل وساهمت فى عودة بيت الأمة لدوره كأول الأحزاب التى تولى اهتماما كبيرا بالتواصل مع المواطنين.