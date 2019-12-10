أسعار الطعام والشراب تقود التضخم الشهري لتسجل معدلًا سالبًا في نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قاد انخفاض أسعار الطعام والشراب معدل التضخم الشهري ليحقق معدلًا سالبًا خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر نوفمبر معدلًا سالبًا قدره 0.5% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

ويعني تسجيل التضخم لمعدل سالب أن متوسط الأسعار في نوفمبر تراجع عن أكتوبر، وجاء ذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية من بينها الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك والحبوب والخبز.

وقال الجهاز في بيان صحفي إن أسعار مجموعة الخضروات انخفضت بنسبة 4.3% خلال شهر نوفمبر، بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 16.7% ومجموعة الخيار بنسبة 11.4% ومجموعة الفاصوليا بنسبة 39.6%.

كما تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.5% بسبب انخفاض أسعار البرتقال بنسبة 8.1% ومجموعة الموز بنسبة 7.4%.

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وانخفضت أسعار مجموعة الأسماك بنسبة 1.8% بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة بنسبة 2.1% ومجموعة الأسماك المجمدة بنسبة 1.7%.

وبحسب بيانات الجهاز تراجعت أسعار مجموعة اللحوم بنسبة 1.7% بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم الطازجة بنسبة 3.7%.

كما انخفضت أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.7% بسبب انخفاض أسعار مجموعة التوابل والبهارات بنسبة 2.8%.

وقال الجهاز إن أسعار مجموعة الحبوب والخبز انخفضت بنسبة 1.3% نتيجة تراجع أسعار مجموعة الأرز بنسبة 2.5% ومجموعة القمح بنسبة 3.6%.

وكان التضخم الشهري قد ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما تراجع خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.