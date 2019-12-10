"جوجل مابس" تضيف خاصية "الموتوسيكل" لأول مرة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- عبدالقادر رمضان:

أطلقت شركة جوجل، اليوم الثلاثاء، خاصية جديدة في خرائط Google والتي تتاح في مصر فقط، لأول مرة في المنطقة، يتبعها تونس والجزائر العام المقبل.

والخاصية الجديدة هي وضع مخصص للتجول وتوفير الاتجاهات وخاصية التوجيه الصوتي لراكبي الدراجات النارية "الموتوسيكل"، على أجهزة "Android”.

وقالت أماندا بيشوب، مديرة المنتجات في خرائط Google، إن حوالي 4 ملايين موتوسيكل أو دراجة نارية متواجدة في مصر حاليا يمكنها الاستفادة من هذه الخاصية الجديدة.

ويساعدك جوجل مابس المستخدمين على معرفة اتجاهات السير والوقت المستغرق للوصول سواء عبر السير على الأقدم أو باستخدام المترو أو السيارة، وانضم لهم "الموتوسيكل" لأول مرة.

جاء ذلك خلال فعالية Google for MENA في أوبرا دبي، وهي الأكبر التي تعقدها جوجل في المنطقة، والتي أعلنت خلالها مجموعة من الميزات الجديدة التي تمت إضافتها لمحرك بحث Google، وإطلاق مساعد Google ، وخرائط Google ، وتحديثات أخرى لبرنامج المهارات الرقمية في العالم العربي "مهارات من Google"، بحضور عمر بن سلطان العلماء وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي.

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ويقدم وضع الدراجة النارية الجديد في مصر، الاتجاهات التي تؤدي إلى الطرق الضيقة والاختصارات التي قد تكون مناسبة لراكبي الدراجات النارية، بالإضافة إلى إمكانية تحديد أوقات للوصول اعتماداً على السرعة التي تسير بها الدراجة النارية.

كما توفر الميزة الجديدة إمكانية التوجيه الصوتي باللغة العربية.

وقالن أماندا "الآن إذا كنت أحد راكبي الدراجات النارية فيمكنك الاستفادة من الآتي: رؤية طرق ومسارات محددة لرحلتك، والتعرف على حركة المرور والوقت المستغرق للوصول عبر الطريق الذي تقوم باختياره، والحصول على دعم كامل أثناء الرحلة بما في ذلك إرشادات للتنقل بالتفصيل".

و أطلقت جوجل اليوم، أيضا، خاصية جديدة وهي ميزة "البقاء بأمان" والتي ستكون متاحة في كافة البلدان العربية على أجهزة "Android" .

وتوفر خاصية البقاء بأمان ميزتين رئيسيتين تم تصميمها لمساعدة المستخدم في الشعور بأمان أكثر على الطريق وبأسلوب بسيط ومفيد.

وقالت أماندا إنه "بمجرد تفعيل تلك الخاصية الجديدة فيمكنك الاستفادة من: الحصول على تنبيهات "الخروج عن الطريق" والتي تنشط حينما يبتعد السائق الخاص بك عن الطريق المقترح للسير فيه بمسافة تزيد عن 500 متر، وكذلك إمكانية مشاركة الرحلة الخاصة بك مع أصدقائك وعائلتك حتى يمكنهم معرفة المكان الذي تتواجد فيه ومتابعة خط السير الخاص بك".