مصرع شاب تناول موزًا مسممًا في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

لقي طالب بالمرحلة الثانوية، مصرعه، اليوم الثلاثاء، عقب تناوله موز به سم فئران، بمركز أبوتشت، شمالي قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع سليمان خلف محمد، 18 عامًا ، طالب بالثانوية ، متأثرا بإصابته بحالة تسمم.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن المتوفى تناول كمية من الموز المسموم عن طريق الخطأ، تسببت في مصرعه.

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وأوضحت التحريات، أن الطالب قبيل الوفاة، وضعت أسرته سم فئران في بعض المناطق بالمنزل، للقضاء على الفئران، فوقع السم على فاكهة الموز، وتناولها الضحية، وتوفى بعدها بدقائق.

حرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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