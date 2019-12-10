مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمستشفى في التشيك

محمد اسماعيل - القاهرة - براغ- (د ب ا): لقي 4 أشخاص حتفهم في إطلاق نار وقع، الثلاثاء، بأحد مستشفيات مدينة أوسترافا شرق جمهورية التشيك، حسبما نقلت وكالة الأنباء التشيكية عن وزير الداخلية جان هامسيك. وقال إن "مهاجما قتل بالرصاص 4 أشخاص وأصاب اثنين بجروح خطيرة في مستشفى بمدينة أوسترافا في شرق جمهورية التشيك يوم الثلاثاء". وتبحث الشرطة التشيكية عن المشتبه به في إطلاق النار. Advertisements ولم تتضح بعد خلفية الهجوم، وقد جرى إرسال قوة شرطية خاصة لموقع الحادث. وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي طلقات نارية قادمة من غرفة الطوارئ بالمستشفى الجامعي في المدينة الصناعية. ويشار إلى أن المستشفى به نحو 1200 سرير.

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