الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.7% خلال نوفمبر الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر نوفمبر الماضي لأول مرة في 6 أشهر، ليسجل 2.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 2.4% في أكتوبر الماضي، بحسب بيان صحفي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

ولكن معدل التضخم السنوي خلال نوفمبر انخفض مقارنة بما كان عليه في نوفمبر 2018، حيث سجل وقتها 15.6%.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.6% خلال شهر نوفمبر مقابل 3.1% في أكتوبر الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر نوفمبر معدلًا سالبا 0.5% لإجمالي الجمهورية مقابل 1% خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات جهاز الإحصاء.

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ويعتبر الارتفاع في معدل التضخم السنوي هو الأول منذ مايو الماضي، وذلك بعد أن شهد تراجعا كبيرا خلال الشهور الخمسة الماضية.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة، ومن ضمنها تعويم الجنيه، ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

لكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو 2018 مع رفع أسعار الوقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل، قبل أن يعود للارتفاع في مايو الماضي، ثم شهد هبوطا حادا في شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضية رغم رفع أسعار الوقود والكهرباء في يوليو.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.