إعدام 3 متهمين قتلوا مهندسًا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الثلاثاء، حكمًا حضوريًا وبإجماع الأراء، بإعدام 3 متهمين قتلوا مهندسًا، ومصادرة السلاحين الناريين والذخيرة وفوارغ الطلقات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية، بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهم بالمصاريف، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، ونادر محمد طاهر، وسامح عزيز، وسكرتارية محمد أبوطالب، وبحضور أحمد طارق عجيز، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 8827 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 1350 لسنة 2016 كلي كفر الشيخ.

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تعود التفاصيل إلى يوم 8 إبريل 2016، بدائرة مركز بيلا، عندما وجهت النيابة اتهامات لكل من "حسني ع.ح"، وشهرته "السيد سمير"، 37 سنة، مندوب علاقات عامة، و"عبد الله م.ح"، 33 سنة، مساح مدني، ويقيمان بقرية الكوم الطويل، دائرة مركز شرطة بيلا، و"السيد ا.إ"، ومتهم رابع، بقتل "سمير أحمد عبد الفتاح إسماعيل"، مهندس، ويقيم بقرية الجرايدة مركز بيلا عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من أمر إحالة المتهمين الثلاثة بأنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل من يتصادف مروره بمكان تواجدهم، وأعدوا لذلك الغرض سلاحًا ناريًا بندقية آلية بحوزة متهم رابع، وأخرى خرطوش بحوزة المتهم الأول، وفور إبصارهم للمجنى عليه يستقل سيارته بالطريق العام اعترضوا مساره، وأطلق الأول والثاني صوبه أعيرة نارية من السلاحين الناريين، قاصدين من وراء ذلك قتله حال تواجد الباقين على مسرح الجريمة، للشد من أزرهما بالسيطرة على المجني عليه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

يذكر أن محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، قضت في شهر إبريل عام 2017 أي منذ عامين، بإعدام المتهمين الثلاثة التي تجرى إعادة محاكمتهم مع متهم رابع لمواجهتهم الاتهامات السابق ذكرها.