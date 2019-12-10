لبنان / فرنسا تستضيف مؤتمرًا دوليًّا بشأن لبنان يوم 11 ديسمبر

وكالات- قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا بشأن لبنان يوم 11 ديسمبر الجاري، مضيفة أن الهدف من المؤتمر هو دفع بيروت للإسراع بتشكيل حكومة يمكنها تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة بإسم الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة يومية مقتضبة عبر الأنترنات "ينبغي أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لإستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني".
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